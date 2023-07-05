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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيار والد الفنان الشاب أحمد قنديل أثناء تلقى العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء أحمد قنديل
عزاء أحمد قنديل

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء المقربين.

ووقف والد الفنان أحمد قنديل في استقبال المعزين، والذي دخل في نوبة بكاء وانهيار شديد خلال تلقيه العزاء. 

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يذكر أن الفنان الشاب أحمد قنديل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عامًا، الإثنين الماضي، وشيّعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ودفنه بمقابر الأسرة بطريق بلبيس.

وعرف الفنان الراحل بشكل كبير للجمهور من خلال دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل «الاختيار 2»، وأشادت به أسرة الشهيد الراحل ونشأت بينهما علاقة مميزة.

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الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012، وتخرج سنة 2017 شارك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ،ومسلسل عد تنازلي 2014، ومسلسل الزيبق 2017 ،ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل 2021، وفيلم ليل/ خارجي 2018.

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