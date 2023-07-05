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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطة لبناء 300 مدرسة في بغداد

العراق
العراق

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، عن خطة لبناء (300) مدرسة حديثة في العاصمة، ضمن موازنة العام الحالي.

وقال العطا في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع خطة لبناء (300) مدرسة حديثة في مناطق متفرقة من العاصمة، ضمن موازنة العام الحالي"، مبينا أن "الملاكات الفنية لمحافظة بغداد على استعداد لبناء تلك المدارس وفق مواصفات فنية عالية، بعد أن تستكمل وزارة التربية متطلبات الأدراج الخاصة بها من خلال توفير قطع الأراضي التربوية المخصصة".
وجدد العطا تأكيده على "استعداد محافظة بغداد على إقامة أي مشروع تربوي تحدده الوزارة"، لافتاً إلى أن "حكومة بغداد المحلية أولت القطاع التربوي اهتماماً بالغاً لما لها من دور بالغ في رفع المستوى التربوي في العاصمة".
وذكر أن "المحافظة تمكنت خلال العامين الماضيين من بناء 250 مدرسة جديدة موزعة على جميع مديريات التربية وبين مختلف مناطق العاصمة"، منوهاً إلى أن "هذه الإجراءات ستقلل من أزمة اكتظاظ الطلبة، وبالتالي رفع عبء كبير عن كاهل الطلبة والملاكات التدريسية".

محافظ بغداد بغداد العاصمة وكالة الانباء العراقية وزارة التربية

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