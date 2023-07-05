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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يؤثر القمر المكتمل على طاقة الأبراج الفلكية المختلفة؟

القمر
القمر

يتساءل الكثير من الناس المهتمون بعلم الفلك وحركة الكواكب، عن تأثير القمر المكتمل على طاقتهم وكيفية تأثيره على الأبراج الفلكية وحركتها وعلى مواليدها وحظوظهم خلال تلك الفترة.

وفي هذا السياق تستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية تأثير طاقة القمر المكتمل على الأبراج الفلكية ومواليدها حسب خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد.

القمر المكتمل يكون في محيط برج الدلو لمدة يومان ونصف، لذلك تكون الأجواء ألطف وأخف كثيرا على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

ويكون لديهم رغبة أكثر في التواصل مع الناس والخروج من المنزل ومقابلة الأصدقاء وخاصة التواصل مع أصدقاء لم يقابلوهم منذ فترة.

القمر أيضا في تلك الحالة المكتملة تربيع المشتري وهذا معناه أن أي شيء سوف يقوم الأشخاص بعمله سيكون به مبالغة سواء كلام او انفعالات، سيقوم الاطفال والمراهقين بقضاء وقت اكثر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة  التريندات  التي ستزيد في تلك الفترة.

طاقة القمر المكتمل  ستكون كاملة في محيط برج الدلو وستنقسم لنصفين وستتغير تماما أو ممكن تدريجيا من مساء الغد الخميس لأن القمر سيكون في معارضة مع كوكب المريخ وكوكب الزهرة.

 يمكن أن يؤثر ذلك على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة بتأجيل بعض المواعيد او مشاكل مع الاصدقاء، أو أخطاء في تحويلات مالية، وقد تفشل مفاوضات أو تتجدد الصراعات في أماكن اشتباك.

سيزيد نشاط الزلازل وربما حوادث تخص الطيران أو أماكن حفلات أو وسائل نقل عامة، وربما يكون هناك تغيير مفاجئ في الطقس أو نشاط عاصفة بأحد الدول.

وخلال الاسبوع القادم سوف تزيد بشكل واضح مشاكل الازمات القلبية المفاجئة أو الإصابة بهبوط الدورة الدموية لذلك يجب تجنب الإجهاد والنشاط الزائد عن الحد خاصة لمرضى القلب.

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