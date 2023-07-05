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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغرف التجارية" توضح حقيقة قرار حظر استيراد بعض السلع

عز
عز

كشف اتحاد الغرف التجارية، عن حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لمنشور منسوب للجريدة الرسمية يتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عددٍ من السلع.

وأكد الدكتورعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الخبر مزيف وهدفه إثارة البلبلة، حيث إن الجريدة الرسمية لا تنقل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة.

وأوضح "عز" في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذى أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل.

وناشد اتحاد الغرف التجارية جميع منتسبيه من تجار وصناع ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء ودعامة الاقتصاد، توخى الحذر في هذه المرحلة، من مثل تلك الممارسات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى وإثارة البلبلة في الأسواق.

كما ناشد الإعلام المصرى الوفى، التحقق من مثل تلك الأخبار المدسوسة من المصادر الرسمية وأولها العدد الأصلى من تلك الجريدة الرسمية والجهة المنسوب إليها إصدار مثل تلك المنشورات والوزارات المعنية.

اتحاد الغرف اجتماع اختصاص اقتصاد المصري استيراد

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