المستشار معتز خفاجى: الرئيس السيسى كان سببًا فى حفظ مصر من كابوس الإخوان

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن شعوره لحظة الإطاحة بالإخوان وإعلان خارطة الطريق، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سببًا فى حفظ مصر.

ورد خفاجى، خلال حواره مع "الدستور"، عن سؤال يدور حول كيفية استقباله لحظة الإطاحة بالإخوان وإعلان خارطة الطريق؟

وأجاب الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات قائلًا: "إن ما حدث كان عظيمًا وكانت له فرحة كبيرة فى الشارع المصري، والتخلص من كابوس الإخوان لم يكن سوى نقطة في بحر لسلسلة إنجازات وتطوير في البلد، هذه الخطوات صدرت لصالح مصر، وكان هذا من فضل الله علينا، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان سببًا في حفظ مصر، وعندما نعود بالزمن وننظر إلى حالة البلاد وقت تسلمه الحكم، نجد أنه كان أمام تحدٍ، وأثبت جدارته واجتيازه".

وأضاف: "أصبحت لدينا شبكة طرق متطورة ومصانع، إلى جانب تطوير الأقسام والمحاكم ورصد ميزانيات كبيرة للتحديث، والرئيس فعل كل ذلك من أجل جذب المستثمرين إلى جانب تدوير عجلة الإنتاج، فهو رجل ينظر للأمام ويخطط للمستقبل، وسنحصد نتيجة ذلك فى السنوات المقبلة، على عكس ما كنا نعيشه وقت الإخوان كنا بنّام ومعانا عصاية ورا الباب".