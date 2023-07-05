المستشار معتز خفاجى: الإخوان استخدموا الشعب المصري للصعود للحكم وخدعوهم

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات دور الشعب المصري في إسقاط نظام الإخوان الإرهابية.

وقال “خفاجى”، خلال حواره مع “الدستور”، إن الناس بدأت تتذمر من حكم جماعة الإخوان بسبب سوء الأوضاع أنذالك، وعدم حدوث تغييرات جذرية كما كانوا يتوقعون.

وفي سؤال للمستشار معتز خفاجى عن رؤيته لدور الشعب الذي كان سلاحًا ذو حدين لدى الإخوان استخدمته للصعود إلى الحكم وتسبب هو في إسقاطها.

فأجاب قائلًا: “الإخوان خدعوا المواطنين وظنوا أنهم سيحشدونهم بـ”صفارة"، وكانت لهم طريقة ومخطط لسرقة البلد انتقامًا لسنوات السجن التي عاشوها نتيجة أفكارهم السوداوية.

وأضاف: “عقب 25 يناير، نجحوا في الحشد وتجميع بطاقات المواطنين لضمان تصويتهم في الانتخابات الرئاسية، مستغلين حاجتهم وفقرهم، حتى سيطروا على الحكم، ولم أكن مقتنعًا وقتها بالنتيجة، ولكن الأمر الواقع كان تنصيب ”مرسي"، وعقب مرور عام بالضبط حدثت مشكلات في كل مؤسسات الدولة، وبدأ الناس يتذمرون بسبب سوء الأوضاع، وعدم حدوث تغييرات جذرية كما كانوا يتوقعون، ولما غضبوا وثاروا في الشوارع كان رد الجماعة على الثوار تخريبيًا، من التظاهر بالأسلحة النارية، وخلق الفوضى تحت مسمى الشرعية، وحرق الأقسام، وحاولوا تفسيخ البلد انتقامًا من الشرطة، ولنا في هذه الأحداث الكثير من القضايا مثل “أحداث مذبحة قسم كرداسة”، وأحداث “قسم المرج”، و"اقتحام قسم مدينة نصر"، و"قسم السلام"، وغيرها".

وأوضح: “عادت الأمور لنصابها بإعلان سقوط حكم الإخوان، والقبض على أعضاء مكتب الإرشاد، ثم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، والذي نجح في إعادة بناء الدولة تدريجيًا، حتى عادت للشرطة هيبتها بالتعاون مع الجيش الذي كان له دور قوي في عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، فمصر آمنة وستظل”.