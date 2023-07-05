المستشار معتز خفاجى لـ"الدستور": الإخوان استهدفت عزل 3000 قاضٍ

وصف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات الفترة التي تلت حكم الإخوان بأنها فترة تخطيط للفوضى وخاصة استهداف القضاة.

وقال “خفاجى”، خلال حواره مع “الدستور”، إن مخطط جماعة الإخوان ضد القضاء هو عزل 3000 قاضٍ وتعيين غيرهم من أتباعهم وأبنائهم، وإقالة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، لافتًا إلى أن تلك المحاولات كان هدفها إخضاع القضاة وإجبارهم على إصدار أحكام لصالح الجماعة.

وفي سؤال للمستشار خفاجى عن الفوضى التي أحدثها الإخوان قبل 30 يونيو.. هل كانت تنفيذًا لمخطط ما؟

قال: “طبعًا، كانت تنفيذًا لمخطط إرهابى وفوضوى، خاصة ضد القضاة الذين كانوا مستهدفين، وتستطيع أن تحكم على هذا بدءًا من حصار المحكمة الدستورية ونادي القضاة ودار القضاء العالي، للسيطرة على الحكم ومؤسسات الدولة”.

وأوضح: “كان مخططهم ضد القضاء هو عزل 3000 قاضٍ وتعيين غيرهم من أتباعهم وأبنائهم، وإقالة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، وقد ثار القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعلنوا عن تضامنهم مع تلك القضايا لضمان استقلال القضاء”.

وأضاف: “السيطرة على القضاة كانت جزءًا من مخططهم، فلم نجد وقت حكم ”مرسي" وزارة أو مؤسسة لم تخلُ من وزير إخواني، إلى جانب سيطرتهم على المحليات والأقاليم، للتحكم في الشعب ومفاصل الدولة، وكان القضاة أول عقبة أمامهم للسيطرة على الدولة، خاصة أنهم مفاتيح تنفيذ قراراتهم، من إعلان دستوري وطعون عليه وغيرهما، والتي كانت تنظر جميعها أمام القضاء، فكنا عقبة أمامهم ويجب تذليلها".