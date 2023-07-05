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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بوقفة دولية صارمة أمام الاعتداءات الإسرائيلية على جنين

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

طالب النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بوقفة دولية وعربية صارمة أمام الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية. قائلا" إنها مناهضة لمختلف القوانين والأعراف الدولية وانتهاك لحقوق المدنيين، كما ان إسرائيل استمرأت افعالها ضد الفلسطينيين".

وأدان "الصيرفي" فى تصريحات صحفية له اليوم، الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين، بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، وتسبب في استشهاد واصابة العشرات المصابين.،مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد. مضيفا: اسرائيل تمادت في غيها ولابد من وقفة جادة امام كل هذه الانتهاكات.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، أن انتهاكات اسرائيل وافعالها المنافية للسلام، قد تجر المنطقة لانفجار عنيف جدا ستكون له تداعيات خطيرة.

واختتم الصيرفى، بضرورة وضع نهاية للجرائم الإسرائيلية الوحشية، وآخرها ما ترتكبه في جنين، ومقتل واصابة عشرات الفلسطينيين وهدم منازلهم. مشيرا: إلى أن تكرار الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في وحشية وهمجية مرعبة، انتهاك فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية. مع أن السلام هو الطريق الأمثل والأفضل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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