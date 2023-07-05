الفريق محمد العصار.. رجل الدولة الحكيم

الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق، أحد رجالات الدولة الحكماء والمخلصين الذين أعطوا الوطن الكثير، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام ٢٠٢٠ بعد صراع مع المرض.

شارك «العصار» فى حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.

وتقلد كل الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومنصب مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية. وشغل الفريق العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة ٣٠ يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر ٣ يوليو، والذى انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، قبل وفاته بشهر.