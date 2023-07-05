المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الدستور" مشكلات وصول الإخوان للحكم

"ابنتي لحظة علمها بفوزه بالانتخابات الرئاسية بكت، واستنكرت صعود الإخوان للحكم". فتح المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات خزينة أسراره ووثق شهادته عن أسوأ فترة مرت بها مصر.

وقال خفاجى، خلال حواره مع "الدستور"، إن القضاة عاشوا أيامًا صعبة خلال العام الذي حكم فيه الإخوان مصر، خاصة خلال حصارهم المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن تلك المحاولات كان هدفها إخضاع القضاة وإجبارهم على إصدار أحكام لصالح الجماعة.

وعن سؤال كيف رأيت وصول الإخوان إلى السلطة بعد 25 يناير كمواطن قبل أن تكون قاضيًا؟.

أجاب المستشار معتز خفاجى قائلًا: "كمواطن مصرى لم أكن راضيًا عن فوز المعزول محمد مرسى، كنا فى كابوس تقريبًا، وابنتى لحظة علمها بفوزه بالانتخابات الرئاسية بكت، واستنكرت صعود الإخوان للحكم".

وأضاف: "أما كقاضٍ فواجهنا الكثير من المشكلات فى العمل، وتعرضنا للكثير من الضغوط خلال هذا العام، خاصة خلال فترة الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأوضح أن: "حصار الإخوان المحكمة الدستورية العليا كان أشبه باغتيال معنوي للقضاة، واستمر نحو 18 يومًا بهدف إجبارنا على الانصياع لأوامر الجماعة وإصدار أحكام لصالحهم، خاصة في موقف الإعلان الدستوري الذي أصدروه على حساب الشعب والقانون".