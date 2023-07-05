ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الدستور" مشكلات وصول الإخوان للحكم

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

"ابنتي لحظة علمها بفوزه بالانتخابات الرئاسية بكت، واستنكرت صعود الإخوان للحكم". فتح المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات خزينة أسراره ووثق شهادته عن أسوأ فترة مرت بها مصر.

وقال خفاجى، خلال حواره مع "الدستور"، إن القضاة عاشوا أيامًا صعبة خلال العام الذي حكم فيه الإخوان مصر، خاصة خلال حصارهم المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن تلك المحاولات كان هدفها إخضاع القضاة وإجبارهم على إصدار أحكام لصالح الجماعة.

وعن سؤال كيف رأيت وصول الإخوان إلى السلطة بعد 25 يناير كمواطن قبل أن تكون قاضيًا؟.

أجاب المستشار معتز خفاجى قائلًا: "كمواطن مصرى لم أكن راضيًا عن فوز المعزول محمد مرسى، كنا فى كابوس تقريبًا، وابنتى لحظة علمها بفوزه بالانتخابات الرئاسية بكت، واستنكرت صعود الإخوان للحكم".

وأضاف: "أما كقاضٍ فواجهنا الكثير من المشكلات فى العمل، وتعرضنا للكثير من الضغوط خلال هذا العام، خاصة خلال فترة الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأوضح أن: "حصار الإخوان المحكمة الدستورية العليا كان أشبه باغتيال معنوي للقضاة، واستمر نحو 18 يومًا بهدف إجبارنا على الانصياع لأوامر الجماعة وإصدار أحكام لصالحهم، خاصة في موقف الإعلان الدستوري الذي أصدروه على حساب الشعب والقانون".

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

الأهلى يورّط مشجع بصورة فى الإسكندرية: "امسح يا أسطا أبويا ميعرفش"

الأول على الجمهورية بـ"الدبلومات الفنية" بمحافظة البحيرة: حققت حلمى وهدخل كلية الهندسة

"شك فى علاقته بزوجة والده".. إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالعمرانية للمفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا