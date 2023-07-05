قناة الناس.. أمين الفتوى يعطى روشتة ذهبية لنجاح العلاقات الزوجية (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما يكون هناك توافق اجتماعي يفكر الزوجان بأسلوب واحد، فالزوجة لن تصبح غريبة عن أهل زوجها والزوج أيضًا كذلك، لأن المستوى الاجتماعي واحد والمعاملة واحدة، فالزوج له عائلة ستختلط بها الزوجة، والزوجة لها عائلة سيختلط بها الزوج.

وتابع أمين الفتوى، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس، “بعض العوامل البسيطة في الحياة الزوجية بتخلي القماشة واحدة، ولما بتكون القماشة واحدة بنقدر نعمل زي واحد متناسق ومناسب ونقدر نعيش على هذا الأساس”.

وأوضح أمين الفتوى أنه لو تصورنا إذا كان الزوجان في مستوى اجتماعي مختلف فبالتأكيد ستختلط الزوجة بأهل الزوج، والزوج سيختلط هو الآخر بأهل زوجته، فإذا كانت العادات والتقاليد مختلفة يحدث هنا تنافر، فمن الممكن أن يحدث التنافر بين الزوجة وأهل زوجها، مع أن الزوج يكون متفهمًا أن زوجته ليست من نفس المستوى الاجتماعي ولها عادات وتقاليد معينة يتحملها الزوج، لكن أهله لن يتفهموا هذا الأمر، وكذلك العكس حينما يكون الزوج أيضًا من مستوى اجتماعي مختلف عن الزوجة، لافتًا إلى أنه في هذا الوضع سيحدث تنافر سيؤثر بالسلب على الحياة الزوجية نفسها.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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