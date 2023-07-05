«ملك الفرفشة».. رامي صبري يطلق أحدث أغانيه

أطلق الفنان رامي صبري أحدث أغنياته على طريقة السينجل باسم «ملك الفرفشة» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» كأول أغنياته في موسم الصيف هذا العام.

الأغنية الجديدة تعاون فيها رامي صبري مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

تقول كلمات أغنية ملك الفرفشة لرامي صبري:

ياملكِ الفرفشة

والروقان والنعنشة

قبلك دُنيتي

كانت صورة مِنغمشة

عمايلك مُدهشة معششة

في قلبي أعمل أيه ؟

تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ

تعدِل مزاجى قوام

إنت اخترعت إزاي وصفة

بتجمِل الأيام

يا خاطفنى حتة دين خطفة

يابو أحلى كلام

أنت اللى وجودك يبسِطنا

ده كلام خلاص معروف

ده انت مهنينا مسيطنا

وخرجت ع المألوف

خليتنا ف السما عليتنا

اتفضل شوف

ويستعد النجم رامي صبري خلال الفترة القادمة لمجموعة من أقوى حفلات الصيف بالساحل الشمالي والمملكة العربية السعودية والكويت بعد نجاحات حفلاته السابقة خلال الفترة الماضية.

https://www.youtube.com/watch?v=9hIXDbaiH_0