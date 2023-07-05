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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة" بالغربية تقدم خدماتها لـ15 ألف 388 مواطنًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع محافظ الغربية فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لعدد 15 ألف و388 مواطنًا على مدار اليوم من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 82 ألف 108 خدمة طبية، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 13960 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4043 منتفعًا، بينما استفادت 3596 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 75 حالة والعلاج لعدد 65 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ736 طفلًا من حديثي الولادة كما تم فحص 723 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو 5941 منتفعة.

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استمرار حملات الرقابة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي الإدارات الصحية الخدمات المقدمة الخدمات الطبية سيارات القوافل الطبية

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