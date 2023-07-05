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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

81.45 % نسبة نجاح نظام الثلاث سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج بالدبلوم الفنى

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصائيات نظام الثلاث سنوات التعليم والتدريب المزدوج، بنسبة نجاح ٨١.٤٥ ٪، من إجمالي الطلبة ١٥٠٥٨ طالبا وطالبة.

وأعلنت الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب بالدور الثاني ٢٦٦٤ طالبا وطالبة، لافتة إلي أن نسبة الدور الثاني ١٧.٧٣%، وبلغ عدد الطلاب الباقين للإعادة ١٢٤ طالبا وطالبة.

وكشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنتائج امتحانات الدبلومات الفنية؛ لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ 14 طالبا بنسبة نجاح 75.57%.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الراسبين بالدور الثاني، يبلغ 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي: 

_ثانوي فندقي بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني عدد 2 طلاب بنسبة 16.66%.

_ثانوي زراعي  بلغ عدد المتقدمين للامتحان عدد1 طالب، وحضر عدد 1 طالب، بنسبة نجاح 100% .

_ثانوي صناعي  بلغ عدد المتقدمين للامتحان عدد1 طالب، وحضر عدد 1 طالب، بنسبة نجاح 100%.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64،47%.

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