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الأربعاء 05 يوليو 2023
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: حصدنا 3 مراكز أوائل في الدبلومات الفنية

محافظ كفر الشيخ اللواء
محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حصلت على 3 مراكز أوائل على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حصل الطالب محمد رزق سليمان على محمد، بالمدرسة التجارية للبنين بسيدي سالم، من قرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى لحصوله على مجموع  99.66%، ونرمين حسن سيد أحمد محمد أبو كحيل، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، من قرية شباس الملح بمركز دسوق وحصلت على مجموع 97.27%، مركز أول على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي، وأمنية متولي عبداللطيف عصفورة، بمدرسة فوه الزراعية المشتركة، من قرية أبو دراز، الحاصلة على المركز الأول دبلوم زراعي، الحاصلة على 97%.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، خلال اتصال هاتفي بالطلاب وأسرهم،  متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ، تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلًا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام في نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ، له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الأنشطة، والأعمال سواء عرض منتجات التعليم الفني وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة، كما حدث في شهر رمضان الماضي، وما يحدث بشكل يومي من خلال منافذ المدارس الفنية، إضافة لتصنيع البرجولات والمقاعد والألعاب في الحدائق العامة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

أوائل تهنئة تعليم طلاب كفر الشيخ

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