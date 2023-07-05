مع انخفاض الصادرات لـ3 مليارات دولار.. ارتفاع قياسى بصادرات 6 سلع أبريل الماضى

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 5.50 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022، بنسبة انخفاض قدرها 45%.

وجاءت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد في المقدمة، والتي ارتفعت قيمة صادراتها إلى حدود 100.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 15 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 568.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة إلى 86.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 64.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 35.6%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من بصل طازج 18.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 11.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 65.8%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 18.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 18.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

سجلت قيمة الصادرات من مستحضرات عطور وتجميل 12 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 11.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.

بلغت قيمة الصادرات من بذور زيتية وعلفية 6.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2023، مقابل 3.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 69.7%.