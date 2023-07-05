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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أسامة أنور عكاشة".. "الوثائقية" تعرض الجزء الأول خلال يوليو

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

تعرض قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، خلال شهر يوليو الجاري.

ويتناول الفيلم سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفرالشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ويشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبدالعزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبدالحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: سيد محمود، عبدالله السناوي، ماجدة موريس، وحمدي عبدالرحيم.

أسامة أنور عكاشة الهوية المصرية الأب الروحي الدراما العربية المخرج جمال عبد الحميد الفيلم الوثائقي جمال عبد الحميد

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