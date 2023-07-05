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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية لـ"القاهرة الإخبارية": روسيا تعتمد خطة الدفاع الاستراتيجى

روسيا
روسيا

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سبفاستوبول، إن هناك الكثير من التباين في التصريحات الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد قناة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توجها غربيا واضحا لدعم أوكرانيا عسكرياً في حربها ضد القوات الروسية، ولهذا لم تتمكن روسيا من فرض سيطرتها الكاملة حتى الآن على شرق أوكرانيا، بالرغم من قوة السلاح الروسي المعروف بها. 

وأشار إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا استنزاف عسكري، والنصر سيكون حليف الجبهة الأقدر على الصمود.

خطط روسيا

واستطرد: "روسيا اتجهت إلى مفهوم الدفاع الاستراتيجي وبالتالي لا يتوقع ردًا حادًا من روسيا على هجمات أوكرانيا بالدونيستك، حيث تسير روسيا الآن في منطقة العقلانية الحربية والاتزان، فبالرغم من الاستفزازات الأوكرانية إلا أن روسيا لم تستجب".

عمار قناة القاهرة الإخبارية منتصف النهار الحرب الروسية الأوكرانية خطط روسيا

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