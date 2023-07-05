موريتانيا تدين انتهاكات الاحتلال فى جنين

نددت جمهورية موريتانيا، بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف العدوان المتكرر والتصعيد الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال على مدينة جنين.

وطالبت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.