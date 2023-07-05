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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "غرفة الإسكندرية": هدفنا تعزيز التجارة الحرة والاستثمار المستدام

رئيس غرفة الإسكندرية
رئيس غرفة الإسكندرية

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى" إنه من الضروري العمل على خلق التوازن بين مثلث احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لخلق فرص العمل، وحقوق عادلة للموظفين، إضافة إلى بيئة عمل شاملة تساعد على الاستدامة.

وأضاف خلال كلمته في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بمكتبة الإسكندرية أن هدفنا ببساطة هو تعزيز التجارة الحرة، والاستثمار المستدام ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، مع التركيز على المساواة بين الجنسين وبيئتنا.

وأوضح "الوكيل" أنه تم العمل على خطة جديدة تستهدف دعم الغرف الأعضاء لدى الاسكامى لتقديم خدمات أكثر وأفضل، ورفع مستوى مواردها البشرية، ودعم النوع الاجتماعي والشركات الناشئة، لتصبح بيت الأعمال الحقيقي في بلدانهم، وذلك بفضل دعم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 130 مليون يورو، من خلال مشاريع ENI CBC MED و EBSOMED التي تنفذها شبكة ASCAME.

واستكمل أن الخطة تشمل زيادة التواصل بين الغرف الأعضاء في ASCAME ، لتعزيز التجارة والاستثمار، ومواصلة أنشطة الضغط داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان تجارة حرة عميقة وشاملة داخل منطقتنا من خلال اجتماعات رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية" أنشئت المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات، ليعمل على توجيه منتسبي الغرفة للمشاريع الكبرى في مجالات التعليم والصحة والإسكان، وخلق فرص العمل.

وفي ختام كلمته، أكد أنه يجب العمل معًا لخدمة مجتمعاتنا، كما وجه الشكر لرئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي ديميتريس ديميترياديس، والسفير بدر عبد العاطي والسيدة ماري هيلينا على تعاونهم ودعمهم، ولجميع الحضور لتواجدهم في الإسكندرية، للحديث والشروع في إجراءات ملموسة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة كل من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأوليفر روبك رئيس اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وجوزيب فيريه المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط للتجارة والصناعة.

رئيس الغرفة التجارية القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية دعم الغرف الاسكامى غرفة الاسكندرية

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