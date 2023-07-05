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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": صرف بدل التدريب بالزيادة قبل 10 يوليو

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف الزيادة المُقررة للصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا، خلال شهر يوليو الجاري وذلك قبل 10 يوليو الجاري.

وقال خراجة، في تصريحات صحفية، إن الزيادة المُقررة للزملاء، ستكون بأثر رجعي من شهر أبريل وحتى شهر يوليو الجاري بقيمة 4 أشهر.

وأعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن موافقة وزير المالية الدكتور د.محمد معيط، على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 600 جنيه على أن تُصرف الزيادة بأثر رجعي من شهر يوليو الجاري.

وقال البلشي في تصريحات صحفية سابقة، إن النقابة بدأت في اتخاذ خطوات جيدة في ملف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء بصفتهم النقابية، وقامت بمُخاطبات رسمية، مؤكدًا أن الردود، حتى الآن، جاءت إيجابية في هذا الشأن، خاصة أن الجمعية العمومية للنقابة وافقت خلال انعقادها العادي على صرف البدل للزملاء بموجب كارنيه النقابة فقط.

وأضاف:"لدينا حُكم قضاء إداري في هذا الشأن، وحكم آخر من المحكمة الإدارية العُليا، وسيعمل المجلس الحالي على تطبيق قرارات الجمعية العمومية في هذا الملف".

الصحفي محمد خراجة مجلس نقابة الصحفيين صرف الزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وزير المالية

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