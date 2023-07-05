يونسكو جامعة دمياط ينضم للقائمة العالمية

تلقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، تقريرًا من السيد العبسي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، يفيد بإضافة نادي اليونسكو بجامعة دمياط للقائمة العالمية للنوادي التابعة لليونسكو.

وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور السيد محمد دعدور، جميع منتسبي الجامعة، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد الزكي، رئيس قسم أصول التربية ومنسق نادي اليونسكو بالجامعة، الذي وضع خطة أنشطة متميزة ونفذها منذ انضمام النادي للقائمة المحلية لليونسكو حتى انضمت الجامعة للقائمة العالمية، و لقد تم تنفيذ تلك الأنشطة تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.