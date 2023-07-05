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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيرته الألمانية.. ويبحثان الأوضاع في فلسطين والسودان

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبيربوك

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزيرة خارجية ألمانيا «أنالينا بيربوك» للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك وعلى رأسها السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشددا على أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وشهد الاتصال التباحث بشأن الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

الأوضاع في فلسطين والسودان

وأكد شكرى أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان، مشدداً على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، حيث حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

من ناحية أخرى، تطرق الاتصال الي الأوضاع الأمنية المتردية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما عقب الاعتداء الإسرائيلى ضد مدينة ومخيم جنين.

وأعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات علي الحقوق الفلسطينية ، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى، لاسيما الدول المؤثرة دولياً، مسئوليته فى وقف حلقة العنف القائمة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

فى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران علي استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، والعمل سوياً من أجل حل الأزمة السودانية و تهدئة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

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