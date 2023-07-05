ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع فتح باب الإكليريكية.. أشهر الجهات التعليمية داخل الكنيسة المصرية

الكنيسة
الكنيسة

أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق فتح باب القبول للراغبين في الدراسة بالكلية الإكليريكية، وتعتبر الكلية الإكليريكية هي كيان أكاديمي كبير في الكنيسة التي تحرص أيضا على نشر التعليم للنشئ والشباب بطرق مبسطة يلحقها الذين لم تسمح ظروفهم بالالتحاق بالإكلريكية.

وأوضح المهندس أندرو سعيد، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية، في تصريح خاص أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها العديد من الجهات التعليمية التي تتخص في العلوم المسيحية المختلفة، والتي شرحها كالآتي:

مدارس التربية الكنسية والشمامسة

ومدراس التربية الكنسية هي أول أكاديمية يبدأ الطفل في دخولها عقب بلوغه سن التفكير أي منذ العام الثالث له، حيث يبدأ بسن ني انجيلوس أي فصل الملائكة، ثم يدخل المرحلة الابتدائية فالإعدادية فالثانوية فالجامعية، وهو كيان اسسه القديس الارشذياكون حبيب جرجس وهو الكيان الأكاديمي الأكثر انتشارا في الوسط الكنسي على الإطلاق.

بينما مدارس الشمامسة هي اتجاه جديد انطلق مؤخرا داخل الكنائس ويعتبر أول أكاديمية يدخلها النشئ القبطي طواعية للدراسة، حيث يدفع مبلغا رمزيا مقابل الأوراق المطبوعة، ويتعهد والديه بالانتظام، الذي يكون عليه درجات ضمن درجات الامتحان النهائي، وتكون مدارس الشمامسة في هيئة مستويات او سنوات كالمدارس التقليدية.

مهرجان الكرازة المرقسية والكورسات المتخصصة

وهو مستوى أعلى من الدراسة ليخص جميع فئات الكنيسة من النشء حتى الكبار، ويشتمل كافة المواد الدراسية وكذلك الألعاب الرياضية حيث يدرس المشترك خلال فصول الصيف نصوص الإنجيل وطقوس الكنيسة واللغة القبطية والألحان الكنسية وكذلك يشترك في مسابقات رياضية مثل كرة القدم وكرة الطاولة وغيرها من الالعاب.

بينما الكورسات المتخصصة هي مستوى أكثر احترافية ويلتحق به شباب الكنيسة الراغبين في التعمق في أحد علوم الكنيسة وتصدر الكورسات في العلوم اللاهوتية والعقائدية عن أسقفية الشباب كذلك.

مركز تدريب خدام الشباب ومراكز إعداد الخدام 

ومركز تدريب خدام الشباب هو اول كيان متخصص في تأهيل الراغبين في خدمة الشباب ويصدر عن أسقفية الشباب وتقدر مدة الدراسة فيه بعامين، بينما مراكز إعداد الخدام هي مراكز تتواجد في كل كنيسة وتساعد الشباب الخارج من المرحلة الثانوية على التأهل للعمل في الحقل الخدمي في الكنيسة ليكونوا على غرا الخدام الذين قاموا بخدمتهم وهم صغارا لتستمر الدائرة.

مدارس التربية الكنسية مدارس الشمامسة مهرجان الكرازة المرقسية لكورسات المتخصصة

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بعد حريق سوق عين شمس.. عامل الخردة: "هربت خوفًا من الأهالى"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

التحقيق فى مصرع تاجر أغنام بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا