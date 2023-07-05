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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع نقّاش أثناء عمله بسبب طلق ناري في نجع حمادي

جثة
جثة

لقي نقّاش مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء عمله، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع وليد حلمي، نقاش، بطلق ناري، أثناء عمله في قرية الشاورية بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه، كان يمارس مهنته في إحدى الوحدات السكنية، بقرية الشاورية، وكان صاحبها يلهو بالسلاح، فخرجت طلقة أودت بحياة المجني عليه.

إثر إصابته أثناء عمله الاثنين التابع الاولى البدأ البداي

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