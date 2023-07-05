مصرع نقّاش أثناء عمله بسبب طلق ناري في نجع حمادي

لقي نقّاش مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء عمله، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع وليد حلمي، نقاش، بطلق ناري، أثناء عمله في قرية الشاورية بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه، كان يمارس مهنته في إحدى الوحدات السكنية، بقرية الشاورية، وكان صاحبها يلهو بالسلاح، فخرجت طلقة أودت بحياة المجني عليه.