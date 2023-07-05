بعد وفاة علاء عبد الخالق.. كل ما تريد معرفته عن مرض ضمور العصب البصري

غيب الموت الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 عاماً أمس، وانتشرت معلومات عن أنه أصيب منذ أعوام بضعف شديد فى العصب البصرى أدى لارتدائه نظارة شمس منذ سنوات، كما أنه أصيب بضعف فى الأحبال الصوتية، وذلك ما أثر على صحته.

وبالتزامن مع حديث الكثير حول مرض عبد الخالق ضعف العصب البصري، نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن المرض بحسب موقع "emergency-live":

يطلق عليها اسم جلوموكا والتي تتمثل في ضعف العصب البصري، ذلك المسؤول عن إرسال المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ مما يؤدي إلى رؤية جيدة، وتتلف لعدة أسباب مختلفة، مثل الضغط المرتفع في العين أحد الأسباب.

الإصابة بتلف العصب البصري:

يمكن لأي شخص بمختلف الأعمار أن يصابوا بتلف العصب البصري، لكنه يؤثر بشكل كبير على كبار السن، ويعتبر أحد الأسباب الشائعة للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

كما أن تلف العصب البصري قد يأتي دون علامات تحذير، وقد يكون التأثير دقيقًا وتدريجيًا لدرجة أنه لا يلاحظ تغيرًا في الرؤية حتى تصبح الحالة متأخرة مراحل.

سبب الإصابة بتلف العصب البصري:

يمكن تصنيف إصابات العصب البصري اعتمادًا على السبب الأساسي في الإصابات الناجمة عن العدوى أو الإصابات الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية أو الإصابات الناجمة عن الأضرار الجسدية للعصب البصري.

علاج إصابة العصب البصري:

في أغلب الحالات تكون إصابة العصب البصري يكون علاجها بشكل مؤقت، حيث سيتمكن المريض من استعادة حدة البصر المفقودة تلقائيًا خلال فترة تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

إذا كانت إصابة العصب البصري ناتجة عن سبب معدي معين، فإن العلاج الأنسب هو علاج العامل المعدي، وينجح هذا عادة في علاج الآفة ومنع المزيد من النوبات.

وعندما يرتبط التهاب العصب البصري بأحد أمراض المناعة الذاتية مثل، التصلب المتعدد، فتعود الرؤية إلى طبيعتها في غضون أسابيع قليلة، ولكن في حالة عدم وجود علاج، يمكن أن تتفاقم أيضًا إلى حالة ضعف دائم في الرؤية أو العمى.