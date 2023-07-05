ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد وفاة علاء عبد الخالق.. كل ما تريد معرفته عن مرض ضمور العصب البصري

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

غيب الموت الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 عاماً أمس، وانتشرت معلومات عن أنه أصيب منذ أعوام بضعف شديد فى العصب البصرى أدى لارتدائه نظارة شمس منذ سنوات، كما أنه أصيب بضعف فى الأحبال الصوتية، وذلك ما أثر على صحته.

وبالتزامن مع حديث الكثير حول مرض عبد الخالق ضعف العصب البصري، نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن المرض بحسب موقع "emergency-live":

يطلق عليها اسم جلوموكا والتي تتمثل في ضعف العصب البصري، ذلك المسؤول عن إرسال المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ مما يؤدي إلى رؤية جيدة، وتتلف لعدة أسباب مختلفة، مثل الضغط المرتفع في العين أحد الأسباب. 

الإصابة بتلف العصب البصري:

يمكن لأي شخص بمختلف الأعمار أن يصابوا بتلف العصب البصري، لكنه يؤثر بشكل كبير على كبار السن، ويعتبر أحد الأسباب الشائعة للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

كما أن تلف العصب البصري قد يأتي دون علامات تحذير، وقد يكون التأثير دقيقًا وتدريجيًا لدرجة أنه لا يلاحظ تغيرًا في الرؤية حتى تصبح الحالة متأخرة مراحل.

سبب الإصابة بتلف العصب البصري:

يمكن تصنيف إصابات العصب البصري اعتمادًا على السبب الأساسي في الإصابات الناجمة عن العدوى أو الإصابات الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية أو الإصابات الناجمة عن الأضرار الجسدية للعصب البصري.

علاج إصابة العصب البصري:

في أغلب الحالات تكون إصابة العصب البصري يكون علاجها بشكل مؤقت، حيث سيتمكن المريض من استعادة حدة البصر المفقودة تلقائيًا خلال فترة تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

إذا كانت إصابة العصب البصري ناتجة عن سبب معدي معين، فإن العلاج الأنسب هو علاج العامل المعدي، وينجح هذا عادة في علاج الآفة ومنع المزيد من النوبات.

وعندما يرتبط التهاب العصب البصري بأحد أمراض المناعة الذاتية مثل، التصلب المتعدد، فتعود الرؤية إلى طبيعتها في غضون أسابيع قليلة، ولكن في حالة عدم وجود علاج، يمكن أن تتفاقم أيضًا إلى حالة ضعف دائم في الرؤية أو العمى.

نظارة شمس الفنان علاء عبد الخالق ضعف العصب البصري الإصابة بتلف العصب البصري سبب الإصابة بتلف العصب البصر

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

المنشآت الفندقية: "مشاجرة الغردقة" عائلية

المستشار معتز خفاجى: تلقيت تهديدات بالذبح من «الإخوان».. ومتهم قال لى: سمعتهم يخططون لاغتيالك بـ«آر بى جى»

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

المستشار معتز خفاجى يرد على شائعات الإخوان وسبب سخط الشارع المصري من الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا