توريد 171 ألفًا و371 طن قمح لمخازن الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام 172.060 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 129 طن من البنك الزراعي و42.107 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألف 371 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,22% من المستهدف.

ووجّه رحمي، باستمرار تقديم الدعم لكل المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وفي سياقٍ متصل، وجّه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كل الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.