"كامل العدد" و"الحياة" تنقل الحدث.. التفاصيل الكاملة لحفل مدحت صالح "الأساتذة" بالأوبرا

يواصل النجم مدحت صالح، التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالحفل الأول للمشروع الفني الضخم الجديد "الأساتذة ومدحت صالح" الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر إقامته على خشبة المسرح الكبير، بعد غد الجمعة الموافق 7 يوليو.

مدحت صالح يواصل بروفات حفل الاساتذة بمصاحبة عمرو سليم وقيادة الموزع الموسيقى هشام مصطفى

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن النجم مدحت صالح بدأ فى إجراء البروفات النهائية والخاصة بالحفل، مساء أمس الثلاثاء، برفقة فرقته الخاصة ومصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة الموزع الموسيقى والمايسترو هشام مصطفى، ولم يتبقى له سوى بروفتين فقط اليوم وغدا الخميس، داخل إحدى القاعات الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

كما فرض "مدحت"، السرية التامة لعدم خروج اي فيديوهات خاصة من البروفات، خاصة أنه يجهز لعدة مفاجآت خلال الحفل، الذى يقدم خلاله برنامجًا فنيًا مميزًا مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، وعمر خيرت، وهاني شنودة، وعمار الشريعي بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم الموسيقى العظيم.

كما قرر "صالح" أن يحتفى خلال الاحتفالية الضخمة بثلاثة من الموسيقيين الكبار وهم الاخوان الرحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، بتقديم عمل لكل منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

المتحدة تنقل الحفل على “الحياة” تقديرًا لما تقدمه الأوبرا من فن راقي يعد علامة في إعادة إحياء الموروث الفني العريق

فيما أكد رئيس الأوبرا أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة، على نقل الاحتفالية تليفزيونيًا على الهواء مباشرة، فى إطار التعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديرًا للمشروع الهادف ولما تقدمه دار الأوبرا من فن راقي يعد علامة في إعادة إحياء الموروث الفني العريق، وبهدف إمتاع المشاهد الغير قادر على الذهاب الى الأوبرا وشراء التذاكر، ومن أجل الارتقاء بمستوى الذوق العام، وبناء جيل جديد للحفاظ على التراث الموسيقي.

المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد"

ومن المقرر أن يرفع المسرح الكبير خلال الحفل، لافتة كامل العدد، خاصة وأنه قد نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها أتاحت من قبل إدارة الأوبرا التى أتاحت خاصية الحجز الإلكتروني، وشهد شراء التذاكر إقبالًا كبيرًا فور طرحها وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هى:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية “ممنوع ارتداء الشورت”.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.