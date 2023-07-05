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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يُنافس الهلال على ضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم محمد صلاح، بالعديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية التي ترغب في الحصول على خدماته في الصيف الحالي.                      

النصر والهلال السعوديان يريدان التعاقد مع محمد صلاح

ونشرت شبكة "Give Me Sport" البريطانية، تصريحات الصحفي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن هناك ناديين سعوديين أبديا رغبتهما في الحصول على خدمات محمد صلاح في صيف 2023 الحالي.

وأفاد الصحفي رودي جاليتي، في تصريحاته الصحفية، أن ناديي النصر والهلال السعوديين يريدان التعاقد مع محمد صلاح، ويحاولان الاستفسار عن إمكانية ضمه من خلال المقربين منه.

تقرير الشبكة البريطانية على اهتمام السعودية بضم محمد صلاح

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى رفض محمد صلاح الانتقال إلى الدوري السعودي، ومع ذلك فإن الأندية السعودية تحاول إقناع الفرعون المصري بتغيير رأيه.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لنجمنا المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025.

ويُعد محمد صلاح أحد الركائز الأساسية في ليفربول، حيث شارك في 51 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 30 هدفًا.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، ليضمن تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبالج" في الموسم المقبل.

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