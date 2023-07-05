محافظ بني سويف: الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق التنمية الشاملة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا بإدارة التخطيط والمتابعة، وذلك بمقر الإدارة، لمتابعة منظومة العمل وخطط المتابعة والتعامل السريع والفعال تجاه أية مستجدات قد تطرأ على مسار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2023، وذلك في حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبداللطيف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وباقي أعضاء الإدارة المشرفين والمتابعين لتنفيذ الخطة.

وناقش محافظ بني سويف، مع أعضاء الإدارة بعض الدروس المستفادة من إنجاز خطة العام الماضي، ونقاط القوة التي يمكن البناء عليها في خطة العام الحالي، وكذا بعض المعوقات التي يمكن أن يتم تلافيها في هذا العام ، مثنيا على جهود السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومجموعة العمل بالإدارة التي ساهمت في إنجاز خطة العام المالي الماضي، مؤكدًا ضرورة تحقيق إنجاز أفضل هذا العام، والاستفادة من مجمل سير الأعمال التي تم تنفيذها بالعام المنصرم.

وأكد محافظ بني سويف، استمرار العمل الميداني لمتابعة مشروعات الخطة للعمل الحالي تحت إشراف السكرتير العام، حيث تم وضع برنامج ميداني سابق للبدء في التنفيذ وأثناء العمل حتى الوصول للانتهاء من الخطة قبل موعدها بفترة مناسبة، مشددًا على أنه يجب العمل بروح العمل الفريق الواحد، بهدف الاستفادة من كل جنيه وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي تتعلق وتتماس مع احتياجات المواطن اليومية.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما وأن محافظات الصعيد بشكل عام شهدت اهتمامًا من القيادة السياسية، خلال الـ 10 سنوات الماضية ومازالت الجهود متواصلة للوصول لمستوى خدمة أفضل لأهالي القرى والعزب والمدن، مطالبًا ببذل قصارى الجهد لمواكبة هذا التوجه من الحكومة تجاه الصعيد، وتحقيق أفضل استفادة من المخصصات والاعتمادات المالية لخطة عام 2023/2024.

واستعرض السكرتير العام خلال اللقاء المشروعات المستهدفة هذا العام ضمن الخطة الاستثمارية، وخطة العمل طبقًا للبرامج والأداء والمحددة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك في قطاعات: الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء.