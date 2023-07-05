ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": هناك مليون طفل يعانون التوحد

التوحد
التوحد

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدراسات أظهرت أن نسبة انتشار اضطراب "طيف التوحد" في مصر 1%، وهو ما يعني وجود أكثر من مليون طفل مصري لديه توحد.

وأضافت الوزارة، أن الدراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث حول أمراض طيف التوحد تم إجراؤها في محافظات هي القاهرة والفيوم وأسيوط وأسوان والدقهلية والغربية ودمياط ومرسى مطروح.

وأوضحت أن هناك العديد من الخدمات وهي:-

 - تقديم الخدمات المتخصصة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد من خلال 805 هيئات تأهيلية.

- خدمات التشخيص والاكتشاف المبكر.

- علاج مشاكل التخاطب.

- تنمية مشاكل المهارات الذهنية.

- التأهيل الشامل.

- الإقامة الداخلية.

الاكتشاف المبكر التأهيل الشامل التضامن الاجتماعي الخدمات المتخصصة التضامن القومي للبحوث

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

"دخلت فى سايبر".. فتاة تتعلم قيادة السيارة تقتل طفلاً بشبين القناطر

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا