"التضامن": هناك مليون طفل يعانون التوحد

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدراسات أظهرت أن نسبة انتشار اضطراب "طيف التوحد" في مصر 1%، وهو ما يعني وجود أكثر من مليون طفل مصري لديه توحد.

وأضافت الوزارة، أن الدراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث حول أمراض طيف التوحد تم إجراؤها في محافظات هي القاهرة والفيوم وأسيوط وأسوان والدقهلية والغربية ودمياط ومرسى مطروح.

وأوضحت أن هناك العديد من الخدمات وهي:-

- تقديم الخدمات المتخصصة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد من خلال 805 هيئات تأهيلية.

- خدمات التشخيص والاكتشاف المبكر.

- علاج مشاكل التخاطب.

- تنمية مشاكل المهارات الذهنية.

- التأهيل الشامل.

- الإقامة الداخلية.