ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال
الاحتلال

كشف نهاد أبو غوش، باحث بالشؤون الإسرائيلية، من رام الله، عن خسائر العملية العسكرية لجيش الاحتلال في جنين.

وقال أبوغوش، خلال مداخله عبر تطبيق زووم علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن الدولة الفلسطينية خسرت 12 شابا في هذا العدوان السافر، ولكن الإرادة الوطنية ظلت وستظل متماسكة وسيبقي مخيم جنين عاصي على التحطيم والإنكسار، معلقا: “تم مخيم ومدينة جنين سيكون النموذج الملهم في هذا النمط الجديد الذي يتمدد للمقاومة الشعبية المسنودة من شعبها، صحيح لدينا خسائر كثير في البنية التحتية ولكن كل هذا يسهل إعماره مجددا”.

وتابع أن “هناك احتضان شعبي هائل غير قابل للوصف في مدينة ومخيم جنين أو في أرجاء فلسطين بشكل عام”، مشددًا أنه يجب الفصل ما جرى في مخيم ومدينة جنين وبين حلقات الهجوم الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، فما يجري من ميلشيات المستوطنين بالإضافة إلى محاولات تغير الوضع التاريخي في القدس بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة جميعها حلقات متكاملة في سياق هجوم إسرائيلي يعمل على إخضاع الشعب الفلسطيني وحسم الصراع معه بشكل نهائي بالقوة والحديد والنار وليس بالمفاوضات.

وأشار إلى أن "أخطر شئ في السياق السياسي الذي يجري من العدوان، هو ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل 3 أيام بأن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لقمع طموح فلسطين من إقامة دولة، بمعني أن إسرائيل تنصلت تماما من إبقاء إقامة دولة فلسطينية، منوها أن ارفاق هذا علنا وإرفاقها بعملية عسكرية وحشية واعتبارها من قبل البعض أنها حق مشروع للدفاع عن النفس هي معادلة المجمتع الدولي الظالم المنحاز للمجرم ضد الضحية".

وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جنين ومخيمها بأنها "عش إرهابي، و من يظن أن مثل هذا الهجوم سيردعنا عن الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب فهو مخطيء، وسقوم قواتنا العسكرية باستكمال المهمة في جنين ولن تكون مجرد عملية واحدة".

دولة فلسطينية مخيم ومدينة جنين جنين الشؤون الإسرائيلية إسرائيل خسائر العملية العسكرية في جنين العملية العسكرية في جنين ميلشيات المستوطنين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"قطعت جسده لأشلاء".. تعرف على قصة سماح صاحبة أشهر واقعة قتل زوج

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

"الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة "إلقاء كسر زجاج فى البحر" بالغردقة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا