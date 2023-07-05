تقرير بريطاني: فقط في مصر يمكن للزوار السفر عبر الأزمنة المختلفة

أكد موقع "ريدر دايجيست" البريطاني، أن مدينتي الأقصر وأسوان الساحرتين، يُعدان من أكثر الوجهات جاذبية في مصر، حيث تقع هذه المدن التاريخية على طول ضفاف نهر النيل المهيب وهي غارقة في العجائب القديمة، وتقدم للزوار لمحة لا مثيل لها عن تاريخ وثقافة مصر الغنية.

وتابع أنه سواء كنت من عشاق التاريخ، أو مستكشفًا شغوفًا، أو تبحث ببساطة عن تجربة سفر فريدة لا تُنسى، فمن المؤكد أن الأقصر وأسوان ستكون مصدر إلهام، الرحلات إلى مصر في عام 2023، ليس مجرد رحلة سياحية فقط لبلد مليء بالمواقع السياحية الخلابة، ولكن يمكن من خلالها استكشاف عالم جديد، والرحلات عبر الأزمنة التي قد تعيشها في مصر بداية من القاهرة الخديوية ومرورًا بأرض الفراعنة في الأقصر وأسوان وحتى العصر الحجري في وادي الحيتان وحياة ما قبل التكنولوجيا في واحة سيوة.

استكشاف معابد الأقصر

تبدأ رحلتنا في الأقصر، المعروفة باسم "أكبر متحف مفتوح في العالم"، المدينة هي موطن لعدد كبير من المعابد المذهلة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

يعتبر معبد الكرنك، وهو مجمع ضخم مخصص لعبادة آمون رع، أعجوبة معمارية حقيقية، بينما تتجول عبر أركانها الضخمة والكتابة الهيروغليفية المعقدة، لا يسعك إلا أن تعود بالزمن إلى الوراء إلى عصر الفراعنة والآلهة.

معبد آخر يجب زيارته في الأقصر هو معبد الأقصر نفسه، الواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل. يشتهر هذا المعبد بجادة أبي الهول المذهلة التي ربطته ذات يوم بمعبد الكرنك، أثناء استكشافك لمعبد الأقصر، تأكد من مشاهدة عرض الصوت والضوء المذهل الذي يجلب تاريخ مصر القديمة إلى الحياة.

تشتهر الأقصر أيضًا بمقابرها القديمة ومواقع الدفن، حيث دُفن الفراعنة والنبلاء، ويعد وادي الملوك أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وجذب يجب أن يراه أي زائر للأقصر.

اكتشاف جمال معابد أسوان

بعد مغادرة الأقصر، نذهب الآن إلى أسوان، وهي مدينة مشهورة بجمالها الخلاب ومعابدها الرائعة، ويعد معبد فيلة من أشهر المعالم السياحية في أسوان، وهو مخصص للإلهة إيزيس، وتم نقل هذا المعبد إلى موقعه الحالي بعد بناء السد العالي في أسوان، ما يضمن الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

معبد آخر لا ينبغي تفويته هو معبد كوم أمبو الواقع على ضفاف النيل، وما يميز هذا المعبد عن غيره هو تصميمه المزدوج الفريد، بمداخله المتناسقة والمقدسات المخصصة لإلهين مختلفين - سوبك، إله التمساح، وحور، الإله برأس صقر، حيث توفر المنحوتات والنقوش المعقدة داخل المعبد نظرة ثاقبة للمعتقدات والطقوس القديمة للمصريين.

قرى أسوان النوبية

أثناء تواجدك في أسوان، اغتنم الفرصة لاستكشاف القرى النوبية النابضة بالحياة والملونة، حيث تقدم هذه القرى لمحة عن طريقة الحياة النوبية التقليدية، بمنازلها النابضة بالحياة، والسكان المحليين الودودين، والتقاليد الثقافية الغنية.

الإبحار في النيل بين الأقصر وأسوان

واحدة من أكثر الطرق شعبية لتجربة عجائب الأقصر وأسوان هي الانطلاق في رحلة بحرية في نهر النيل والإبحار على طول مياه النيل الهادئة، يمكنك مشاهدة المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار والاستمتاع بجمال الريف المصري الخالد.

من السفن السياحية الفاخرة، يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمعابد القديمة والحقول الخضراء المورقة والقرى التقليدية، حيث توفر رحلة نهر النيل طريقة فريدة لا تُنسى لاستكشاف مناطق الجذب التي يجب مشاهدتها في الأقصر وأسوان أثناء الانغماس في الاسترخاء والرفاهية المطلقة.