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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يقترب من ضم نجم لاتسيو

سيرجي سافيتش
سيرجي سافيتش

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أن نادي الهلال السعودي، اقترب من حسم صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال أصبح قريبًا من التوصل لاتفاق مع لاعب الوسط الدولي الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي، ليحل محل الكولومبي جوستافو كويلار، الذي غادر أمس قائمة الفريق الأزرق متجهًا لجاره الشباب.

وكان الهلال قد ضم لقائمته، خلال "الميركاتو" الصيفي، السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بديلًا للكوري الجنوبي جانج هيون، والبرتغالي روبن نيفيز قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي كي يكون بديلًا للأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وأضافت الصحيفة، أن الهلال يجري اتصالات حثيثة لضم مهاجم يعوض النيجيري أودوين إيجالو الذي غادر الفريق.

وأوضحت "الرياضية"، أن الخيارات تتلخص في البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر الإيطالي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال وضعت البرازيلي بيدرو جيرمي، لاعب فلامنجو، كخيار أخير في حال فشل الوصول لاتفاق مع الثلاثة السابقين. 

وسيكون الهلال قد سجل أربعة لاعبين جدد يستهدفهم في مراكز المستبدلين المغادرين، حيث أشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الأجنبي الخامس المقبل سيكون بديلًا للمالي الفرنسي موسى ماريجا، ويعتمد ذلك على موافقة البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

الهلال السعودي سيرجي سافيتش لاتسيو الإيطالي جوستافو كويلار روميلو لوكاكو ماورو ايكاردي

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