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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو باتحاد الغرف السياحية يعدد مميزات السياحة الداخلية

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية السياحة الداخلية وعائدها على الاقتصاد المصري.

وقال هزاع، خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم، إن السياحة الداخلية هي دوران لرأس المال الداخلي بالجنيه، حيث لا ينفق الفرد إلا بالجنيه المصري داخل الدولة، وتستفيد منها الفنادق من ذلك من خلال تحقيق نسبة الإشغال لتغطية نفقاتها الداخلية من صرف مرتبات وتسديد الضرائب وأجور وغيرها.

وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على السياحة في مصر يكون على "الخارجية" منها، لدورها الأساسي في توفير العملة الصعبة، منوهًا بأنها استطاعت توفير 13 مليارًا و600 مليون دولار عام 2019، وذلك يرجع إلى أن مصر لديها موقع متميز يجعلها جاذبة للسياح من جميع دول العالم.

وشدد على أن أقصى استفادة من السياحة الداخلية تكون أثناء فترات الركود والإجازات، وتعتمد على العملة المحلية "الجنيه المصرى"، وذلك لأنها بديل أساسي للسياحة الخارجية في حالة توقفها تحت أي ظروف.

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