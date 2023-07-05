انتهاء أعمال تنفيذ محطة مياه "البكارشة" بالشرقية.. والتشغيل خلال أسبوع

أعلنت محافظة الشرقية، عن انتهاء أعمال تنفيذ محطة مياه البكارشة التي ستحل مشكلة نقص مياه الشرب بمركز الحسينية، والتشغيل التجريبي لها الأسبوع المقبل، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، لتنمية وتطوير الريف برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأجرى المحاسب محمد عبدالعال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية، يرافقه رشا سليمان رئيسة الوحدة المحلية بالناصرية وحمدي عبدالفتاح سكر سكرتير الوحدة المحلية بالناصرية بمتابعة الأعمال والتشطيبات النهائية الخاصة بمحطة مياه البكارشة بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية، تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي الأسبوع القادم، التي ستقوم بحل مشكلة المياه في الأماكن المحرومة خلال الفترة القادمة.

وأشاد المحاسب محمد عبدالعال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية بالجهد المبذول؛ من أجل الانتهاء من كافة أعمال محطة مياه البكارشة، خلال الفترة المقبلة، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات المهمة والحيوية، والتي ستغير خريطة الريف.