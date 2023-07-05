إشادات واسعة من أهالي قرية أبو سمبل وتوشكى الغربية بإنجازات "حياة كريمة"

أشاد أهالي أبو سمبل بأسوان، بالإنجازات المتتالية التي شهدتها قرى المحافظة تحت مظلة مباردة "حياة كريمة".

وقال أحد الأهالي عبر قناة "إكسترا نيوز": "مبادرة حياة كريمة شملت كل أرجاء القرى بأسوان، من تعليم ومدارس وإحلالات كلية، ومدرسة أبو سمبل التجارية والتي طالها صيانات شاملة، بعد إنشائها عام 2001".

وأضاف أحد أهالي قرية أبو سمبل: "نحب نشكر الرئيس السيسي، وجهود الدولة المصرية تحت قيادته، على الإنجازات المحققة على أرض أبو سمبل، والمبادرة أعطت لنا جميعا أمل".

وأشاد مواطن بأبو سمبل بالخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي، ووحدات المركز البيطري، قائلا: "سيادة الريس أنجز مشاريع كتيرة، و90% من مشروعات الصرف الصحي خلصت".

وأثنى أحد أهالي أبوسمبل، بمجمع الخدمات بقرى أبو سمبل، قائلا: "المجمع وفر على الناس مجهود وقصر عليهم المسافات".

ومن جانبه، أشاد أحد الأهالي بوحدة طب أسرة توشكى غرب، مرددا: "الوحدة مجهزة تجهيز كلي من عيادات وأجهزة وستدخل قريبا منظومة التأمين الصحي الشامل".