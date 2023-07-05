ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إشادات واسعة من أهالي قرية أبو سمبل وتوشكى الغربية بإنجازات "حياة كريمة"

أهالي قرية أبو سمبل
أهالي قرية أبو سمبل

أشاد أهالي أبو سمبل بأسوان، بالإنجازات المتتالية التي شهدتها قرى المحافظة تحت مظلة مباردة "حياة كريمة".

وقال أحد الأهالي عبر قناة "إكسترا نيوز": "مبادرة حياة كريمة شملت كل أرجاء القرى بأسوان، من تعليم ومدارس وإحلالات كلية، ومدرسة أبو سمبل التجارية والتي طالها صيانات شاملة، بعد إنشائها عام 2001".

وأضاف أحد أهالي قرية أبو سمبل: "نحب نشكر الرئيس السيسي، وجهود الدولة المصرية تحت قيادته، على الإنجازات المحققة على أرض أبو سمبل، والمبادرة أعطت لنا جميعا أمل".

وأشاد مواطن بأبو سمبل بالخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي، ووحدات المركز البيطري، قائلا: "سيادة الريس أنجز مشاريع كتيرة، و90% من مشروعات الصرف الصحي خلصت".

وأثنى أحد أهالي أبوسمبل، بمجمع الخدمات بقرى أبو سمبل، قائلا: "المجمع وفر على الناس مجهود وقصر عليهم المسافات".

ومن جانبه، أشاد أحد الأهالي بوحدة طب أسرة توشكى غرب، مرددا: "الوحدة مجهزة تجهيز كلي من عيادات وأجهزة وستدخل قريبا منظومة التأمين الصحي الشامل".

ابو سمبل أسوان توشكى الغربية حياة كريمه انجازات حياة كريمة

الأكثر قراءة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا