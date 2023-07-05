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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة بيطرية مجانية فى "المراشدة" بقنا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين، وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض، وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى دفعة 2023.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى مناظرة 302 حيوان وطائر، بواقع 92 رأس ماشية من الأبقار، 38 رأس ماشية من الجاموس، 18 رأس ماشية من الأغنام، و14 حيوانًا متنوعًا، بالإضافة إلى 140 طائرًا، وتم إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية.
 وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لتوعية صغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية ، وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي، فضلًا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف.

أشرف الداودي محافظ قنا استقبال الشكاوى اشرف الداودي استقبل إجراء الفحص الأمراض المعدية إضافة

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