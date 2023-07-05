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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجازات متتالية لمبادرة "حياة كريمة" بقرية أبوسمبل وتوشكى الغربية بأسوان (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا حول الإنجازات المتتالية لمبادرة "حياة كريمة" بقرية أبوسمبل وتوشكى الغربية بأسوان.

وقال أحمد رمضان رئيس قرية أبوسمبل، إنه تم إدراج القرية تحت مظلة "حياة كريمة"، لافتا إلى أنه تم إنشاء مجمع خدمي ومجمع زراعي، وهما عصب الوحدة القروية.

وأضاف: "تم إنشاء السوق الحضارية ونادي أبوسمبل وإحلال وتطوير عدة مدارس بالقرية، مؤكدا الإنجازات المتتالية في إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي؛ إذ تم الانتهاء من محطات فع شبكات المياه بنسبة 80% في قسطل وتوماس".

 

 

أسوان أبوسمبل إنجازات أسوان حياة كريمه مبادرة حياة كريمة

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