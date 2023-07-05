إنجازات متتالية لمبادرة "حياة كريمة" بقرية أبوسمبل وتوشكى الغربية بأسوان (فيديو)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا حول الإنجازات المتتالية لمبادرة "حياة كريمة" بقرية أبوسمبل وتوشكى الغربية بأسوان.

وقال أحمد رمضان رئيس قرية أبوسمبل، إنه تم إدراج القرية تحت مظلة "حياة كريمة"، لافتا إلى أنه تم إنشاء مجمع خدمي ومجمع زراعي، وهما عصب الوحدة القروية.

وأضاف: "تم إنشاء السوق الحضارية ونادي أبوسمبل وإحلال وتطوير عدة مدارس بالقرية، مؤكدا الإنجازات المتتالية في إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي؛ إذ تم الانتهاء من محطات فع شبكات المياه بنسبة 80% في قسطل وتوماس".