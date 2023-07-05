إزالة وإيقاف 15 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزين في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدي بكل قوة وحسم لكل التعديات ورصد مخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابه العامة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية وردم حفر أساس لعدد خمس حالات تعدٍ بدون ترخيص داخل وخارج الحيز بكل من قرية الحواصلية والمطاهرة البحرية بمساحة اتنين قيراط و٨ أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون.

أضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى أحمد الغربية تمكن من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى الحاله الاولى لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرية طهنشا بمساحة قيراط و١٢ سهم والثانيه حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بعزبة الحكيم التابعه للوحده المحليه بقرية بنى أحمد الغربية بمساحة ١٨ سهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٨ حالات ازالة حيث قام فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات والتنظيم بالحسينية بإزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة قيراط بحوض توما الشرقي كما تمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية من تشميع باب بقطعة أرض مساحتها ٧٠٠ متر تقوم بحفر أساسات من الداخل بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج المتفرع من شارع الحرية، وكذلك تشميع منزل مساحتة ١٢٠ متر قام بصب أعمدة لدور أول علوي بالشارع الخامس جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية ، الى جانب ردم حالة حفر في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بشارع سور المصنع المتفرع من شارع الترعة العامية وأزال مينا يوسف حالة تعدى بالبناء المخالف فى المهد بقرية صندفا على مساحه قيراط، و حالة اخرى بقرية اشروبة على مساحه قيراط اصلاح زراعي، وتم فك شدة خشبية بقرية اشروبة على مساحة نصف قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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