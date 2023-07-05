أبرز حوادث الحرائق بسبب الكهرباء وتسرب الغاز.. وإجراءات السلامة

نشبت العديد من الحرائق على مستوى الجمهورية في الفترة الماضية نتج عنها إصابات ووفيات وتفحم الشقق السكنية وحرق محلات تجارية بسبب الكهرباء أو تسرب الغاز وغيرها من الأسباب، وعادة ما تتكرر هذه الوقائع في فصل الصيف.. ففي هذا التقرير نرصد الوقائع وطرق تفادي الحرائق.

صعق 4 أشخاص بالكهرباء

بالقرب من منطقة الواحات البحرية، شب حريق هائل في محل تجاري مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق في الجيزة.

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمحل تجاري في إحدى قرى الواحات البحرية، تم السيطرة عليه وتبين أنه بسب ماس كهربائي، وتم نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي

إصابة 7 سوريين في حريق

وفي الغردقة أصيب 7 أشخاص سوريين الجنسية بإصابات متفرقة، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية، وبينهم طفلين، وتم نقلهما لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد للوحدات السكنية المجاورة.

حريق شقة فى فيصل بسبب تكييف

وفي منطقة فيصل، سيطرت الحماية المدنية على حريق شقة سكنية بسبب ماس كهربائي حيث شب في جهاز تكييف بشقة سكنية في العقار رقم 8 شارع عمران الخلف المطاحن بفيصل دون خسائر في الأرواح.

مسببات الحرائق

-الإهمال البشري وحرائق المطبخ

-التدخين وعدم إطفاء السجائر في أماكن مخصصة لها

-الماس الكهربائي

-تسرب الغاز

- نصائح لتفادي الحرائق بالصيف

ضروروة التأكيد على وصلات الكهرباء بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وصيانة أجهزة التكييف بشكل دوري.

يجب التأكد من إرشادات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله، وفصل التيار الكهربى عند القيام بأعمال منزلية تتمثل في غسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى حتى لا يحدث ماس كهربائي.

كما يجب عليك التأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية موصلة عن طريق عازل للكهرباء، وغير ملامسه للأرض، ولا تشغل أى تيار كهربائى فى وجود تسرب غاز، وعدم تشغيل أكثر من جهاز في مشترك واحد.



كما يجب عليك عدم وضع أثاث أو مفروشات على أسلاك الكهربائية حتى لا تلامسها إذا وجدت شرارة وتسببت في حريق فلا تزيد وتشتعل من المفروشات أو الأثاث، وتجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ولا تشغل التكييفات لوقت طويل.