كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

أمرت نيابة الساحل الجزئية بتوقيع الكشف الطبي على فتاة حملت سفاحًا وأجهضت جنينها وألقته في الشارع، لبيان صحة الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات للفتاة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالساحل بلاغا يتضمن العثور على جثة رضيعة في أحد الشوارع بمنطقة الساحل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين ظهور فتاة ألقت بالرضيعة وفرت هاربة، وعقب تحديد هويتها تبين أن عمرها سبعة عشر عامًا، وحدثت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها بطفل سفاحًا، وقامت بإجهاضه في الشهر السابع.

وتخلصت من الطفل الرضيع بعد لفه في قماش في الشارع بمنطقة الساحل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة الطالبة اعترفت بارتكابها الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.