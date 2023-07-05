محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير شارع محمد عبده

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل الجاري في تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين بالضواحي، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تطويرها، حيث رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وهالة أبوالعز رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدي على حرم الطريق، كما وجّه بزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطريق، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

وأكد المحافظ أن الشارع شهد أعمالًا على درجة عالية من الكفاءة، حيث تشمل إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشوارع، ورصف وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجّه بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة للانتهاء من تطوير الشارع وإزالة الإشغالات في أقرب وقت.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث