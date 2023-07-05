حريق يلتهم شقة بمنطقة كفر الإشارة بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لقوات الحماية المدنية باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين وجود الحريق فى شقة سكنية فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق، والتهم الحريق الشقة فى الطابق الثانى، بمنطقة كفر الإشارة بجوار مطعم وجدي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع مصابين، وتم منع امتداده.