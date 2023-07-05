ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم شقة بمنطقة كفر الإشارة بالزقازيق

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لقوات الحماية المدنية باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين وجود الحريق فى شقة سكنية فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق، والتهم الحريق الشقة فى الطابق الثانى، بمنطقة كفر الإشارة بجوار مطعم وجدي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع مصابين، وتم منع امتداده.

إصابات الاشارة الحماية المدنية السيطرة علي حريق السيطرة على الحريق الطابق الثانى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا