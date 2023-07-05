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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعة العربية: إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والأمن خلال العام الجارى

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية عن أنه سيتم خلال العام الجاري إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والأمن لضمان تفاعل الشباب ومشاركته وتعزيز إمكاناته وتوسيع نطاق دوره في عملية البناء والتجديد الفكري من خلال التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعه، ما يدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه ويؤهله لتحقيق أهدافه، وذلك اتساقاً مع رؤيتها ومنهجها من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
ودعت الجامعة العربية- في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة "يوم الشباب العربي"- إلى تبني قضية رعاية وتنمية الشباب ووضعها على سلم أولويات الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وجعل الشباب العربي جزءا من صنع القرار وبناء المستقبل، وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وأشارت الجامعة العربية إلى أنها تعمل منذ نشأتها على دمج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعمل على تحقيق أحلامهم نحو مستقبل مشرق أكثر ازدهارا، مؤكدة أن الشباب هم القوة الأكثر تحررا وانفتاحاً إذ يمثلون الشريحة الأكبر في مجتمعاتنا العربية، ويمتلكون القدرة على التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعاتهم لتحقيق آمالها في التقدم والرخاء.
ونوه البيان إلى دور الجامعة العربية في دعم الشباب العربي وتحفيز طاقته الإبداعية وصقل مهاراته الفكرية والعملية في مختلف المجالات وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر للسير في ركب التطور الحضاري المتسارع حولنا وضمان مشاركته الفاعلة لدفع عجلة التنمية المستدامة في عالمنا العربي. 
وأشارت الجامعة العربية إلى أنه تأكيداً على جهودها ودعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات يتم الاحتفال بيوم الشباب العربي- الذي يوافق 5 يوليو من كل عام- ويتزامن هذا العام مع حدث رياضي كبير على المستوى العربي وهو افتتاح البطولة العربية الخامسة عشرة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جامعة الدول العربية استراتيجية تفاعل الشباب عملية البناء التجديد الفكري

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