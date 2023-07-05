الإيسيسكو تطلق النسخة الأولى من جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من الأغذية المهدرة، مشيرة إلى أنه سيتم منح ثلاث جوائز إلى أفضل ثلاثة مشاريع بالدول الأعضاء في الإيسيسكو، تختارها لجنة تحكيم مكونة من خبراء دوليين.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز اهتمام الشباب والنساء في دول العالم الإسلامي بتطوير حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من الأغذية المهدرة، في تحقيق الأمن الغذائي، وتستهدف دعم المختصين في تطوير التقنيات المبتكرة بمجال الأمن الغذائي، ورواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 30 ألف دولار أمريكي، والفائز بالمركز الثاني على 15 ألف دولار أمريكي، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 5 آلاف دولار أمريكي.

وسيتم تقييم المشاريع المشاركة في المسابقة من قبل لجنة التحكيم على مرحلتين؛ تتمثل الأولى في اختيار أفضل 5 مشاريع متقدمة، ودعوة أصحابها إلى عرضها حضوريا أمام لجنة التحكيم، لتقييم فعالية التكنولوجيا المقترحة، واختيار المشاريع الأكثر ابتكارا واحتراما للبيئة وإسهاما في التنمية وتوفيرا لفرص العمل، لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للجائزة.

وتتم المشاركة في الجائزة عبر موقع الإيسيسكو الإلكتروني (https://forms.office.com/r/XykXuzw39S)، بالإضافة إلى إرسال ملف الترشح، في موعد أقصاه 31 أغسطس القادم.