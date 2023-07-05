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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى العبور بالسويس (صور)

وفد اللجنة
وفد اللجنة

أجرى وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، زيارة لمستشفى العبور بحي الكويت بالسويس في ثاني أيام زيارة الوفد الميدانية في محافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر- أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد. 

واستقبل الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور أسامة القمحاوي، مدير مستشفى العبور، الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفى الذي يضم عيادات خارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب عيادات الأطفال وعيادات تنظيم الأسرة والصيدلة المجاني والحضانات، وقام بشرح تفصيلي لمحتويات المستشفى للوفد البرلماني.

واستمع النواب لشكاوى المواطنين المترددين على المستشفى ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة سير العمل والتطوير في جميع أقسام المستشفى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش، والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبوالخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.

لجنة الشئون الصحية النائبة سهير عبد الحميد مستشفي العبور منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل

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