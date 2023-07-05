ضبط 162 كيلو مخدرات و252 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة وتجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 226 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 246 متهمًا ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 101,841 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 25,950 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,086 كيلوجرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 24,600 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,980 كيلوجرام كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,160 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 740 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 430 جرامًا، 21568 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهمًا، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 29 فرد محلي، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 214 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 60730 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 231 حكم جناية، 18742 حكم حبس جزئى، 3317 حكم حبس مستأنف، 30432 حكم غرامة، 8008 مخالفات، وضبط 17 متهمًا هاربًا من المراقبة، و10 بلطجية.