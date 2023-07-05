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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 7 على طريق الكريمات فى الجيزة

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم  على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» بدائرة مدينة الصف.

حيث صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثامين ضحايا الحادث عقب مناظرتهم وتسليمهم لذويهم، كما استمعت لشهود العيان في الحادث، وقررت انتداب مهندس لإجراء الفحص الفني على السيارة المتسببة في الحادث لبيان كيفية وقوع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» بدائرة قسم شرطة الصف، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» أعلى نفق عرب أبوساعد بمنطقة الصف، مما نتج عنه اشتعالها وتفحمها بالكامل.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير السيارة المذكورة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه اصطدامها بالحاجز الخرساني بين الطريق الداعم والرئيسي، ثم انقلابها واشتعال النيران فيها، ونتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى 15 مايو، ورفع آثار حطام الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

مصرع 4 أشخاص حادث تصادم الصحراوي الشرقي مدينه الصف أمن الجيزة

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