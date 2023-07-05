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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة فى مصر القديمة بسبب ركن سيارة

مشاجرة
مشاجرة

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء، بمصر القديمة بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام مخزن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين وثلاثة أشخاص آخرين جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر.

وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات"، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان وفارغ من ذات العيار وعدد 4 سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بمصر القديمة مباحث القاهرة

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